Столкновение четырех авто на проспекте Науки

Сегодня в 14-05 в патрульную полицию поступило сообщение о столкновении четырех авто - Skoda, Toyota, Mercedes и Mitsubishi L200 - на проспекте Науки-25.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, медпомощь никому из участников не требовалась.

По предварительной информации, водитель Mitsubishi не выдержал дистанцию и "собрал" двигавшиеся впереди машины. На водителя Mitsubishi патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости