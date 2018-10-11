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Столкновение четырех авто на проспекте Науки

Столкновение четырех авто на проспекте Науки

Сегодня в 14-05 в патрульную полицию поступило сообщение о столкновении четырех авто - Skoda, Toyota, Mercedes и Mitsubishi L200 - на проспекте Науки-25.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, медпомощь никому из участников не требовалась. 

По предварительной информации, водитель Mitsubishi не выдержал дистанцию и "собрал" двигавшиеся впереди машины. На водителя Mitsubishi патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП. 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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