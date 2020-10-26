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Столкновение Ford и Daewoo на Белгородском шоссе: есть пострадавшие

Столкновение Ford и Daewoo на Белгородском шоссе: есть пострадавшие

Сегодня около 20:30 на Белгородском шоссе в районе велоцентра столкнулись Ford Fiesta и Daewoo Lanos, который от удара вылетел на обочину и врезался в столб.

Об аварии сообщают в соцсетях. Позже было опубликовано видео момента столкновения с регистратора автомобиля, двигавшегося следом за Daewoo.

По словам очевидцев, медпомощь потребовалась водителю и пассажиру Daewoo.

Состояние пострадавших и обстоятельства уточняются.

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Публикация от Автомобильный Харьков (@cto_kharkov) 26 Окт 2020 в 1:04 PDT

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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