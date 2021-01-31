Столкновение Renault и Mitsubishi на Салтовском шоссе: один из водителей госпитализирован

Сегодня в 14:10 на Салтовском шоссе, 41, столкнулись Renault Espace и Mitsubishi Lancer.

С места ДТП в больницу был доставлен 27-летний водитель Mitsubishi.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что автомобиль Renault (водителю 42 года) выезжал на Салтовское шоссе с территории торгового центра.

Обстоятельства столкновения устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости