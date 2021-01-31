31.01.2021 19:52
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Столкновение Renault и Mitsubishi на Салтовском шоссе: один из водителей госпитализирован
Сегодня в 14:10 на Салтовском шоссе, 41, столкнулись Renault Espace и Mitsubishi Lancer.
С места ДТП в больницу был доставлен 27-летний водитель Mitsubishi.
Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что автомобиль Renault (водителю 42 года) выезжал на Салтовское шоссе с территории торгового центра.
Обстоятельства столкновения устанавливаются.
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