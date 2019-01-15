Столкновение Volkswagen и ВАЗ на Балакирева

Сегодня в 10 утра на улице Балакирева-52А не разминулись автомобили ВАЗ 2115 и Volkswagen Passat B4.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, по предварительным данным, водитель Volkswagen, выезжая на проезжую часть с территории парковочного кармана и двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с ВАЗ.

Пострадавших нет. На водителя Volkswagen составлен протокол по ст.124 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости