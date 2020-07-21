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Столкновения Audi и Opel на Бакулина

Столкновения Audi и Opel на Бакулина

Сегодня около 14:20 на пересечении улиц Шатиловской и Бакулина не разминулись Audi A6 и Opel Vectra.

Об аварии сообщают в соцсетях. На месте работали медики – информация о пострадавших уточняется.

Пострадавших в результате ДТП нет, сообщает пресс-служба УПП Харьковской области.

По предварительной информации, нарушение ПДД (пункт 16.11) допустил водитель Audi: на мужчины был составлен протокол по ст.124 КуоАП.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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