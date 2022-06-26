Столтенберг пояснив, чому саміт в Мадриді стане вирішальним для НАТО

Лідери НАТО на саміті в Мадриді наступного тижня погодяться на найбільшу трансформацію колективної оборони з часів закінчення холодної війни.

Про це розповів у інтерв’ю El Pais генсек Альянсу Єнс Столтенберг, пише "Європейська правда"

Він наголосив, що вважає мадридський саміт вирішальним та трансформаційним для НАТО.

"Це буде історичний саміт із багатьох причин. Це буде історична подія насамперед тому, що 30 союзників зустрічаються у розпал найбільшої безпекової кризи в Європі з часів закінчення Другої світової війни. І спільна поява в Мадриді - потужний сигнал у ці непередбачувані та небезпечні часи", - сказав Столтенберг.

По-друге, за словами генсека НАТО, це буде історична подія, тому що Альянс затвердить Стратегічну концепцію НАТО.

"Ми погоджуємось на найбільшу трансформацію нашої колективної оборони з часів закінчення холодної війни, зі збільшенням чисельності військ, готовністю до швидкого реагування та великою кількістю готового обладнання", - зазначив він.

Очікується, що члени Альянсу мають узгодити нову модель оборони східного флангу у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Крім того, саміт визнає Росію довгостроковою загрозою.

Саміт у Мадриді також погодить новий пакет допомоги Україні. У зустрічі дистанційно візьме участь президент України Володимир Зеленський.

НАТО проведе саміт у Мадриді 28-30 червня.

Источник: eurointegration.com.ua

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