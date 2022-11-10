Столтенберг прокомментировали отступление российских оккупантов с Херсонщины

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг считает, что в ситуации с объявлением оккупантами об оставлении правобережья Херсонской области сначала надо подождать и посмотреть, что реально происходит в Херсоне и на правом берегу области.

«Мы видели объявление, но, конечно, мы подождем и посмотрим, что на самом деле происходит на месте. Но мы действительно знаем, что Россия изначально была вытеснена с севера — возле Киева, потом на востоке — вокруг Харькова, а после того, действительно, мы действительно видим, как украинцы способны медленно оттеснять российские силы также на юге вокруг Херсона», — заявил Столтенберг.

Также он уточнил, что НАТО продолжит поддерживать ВСУ как в Херсонской области, так и дальше в будущем.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11109

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