Надзвичайне
Сегодня 09:22
Історії маріупільців, які не дочекалися від росії компенсації за зруйноване житло

Історії маріупільців, які не дочекалися від росії компенсації за зруйноване житло

На тлі пропагандистських повідомлень про «новорічну ідилію» в окупованому Маріуполі продовжують зʼявлятися нові історії місцевих жителів, які не дочекалися від росії компенсації за зруйноване житло.

● Зокрема, набула розголосу розповідь жительки Маріуполя, яка втратила квартиру у 2022 році. росіяни знесли її будинок, але компенсаційне житло надавати відмовилися, бо «загубили документи». Тепер її ще й намагаються (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16482) виселити з квартири подруги під приводом «безгосподарності».

● Окупанти забудовують Маріуполь іпотечними комплексами для приїжджих із росії, але місцевим у цій «відбудові» квартир не знайшлося. При цьому люди, які наважуються публічно говорити про проблему, стикаються з тиском і погрозами.

❗️ Маріуполь став вітриною путінської «відбудови», та все це — декорація для пропаганди й офіційних звітів. Окупанти продовжують цинічно розповідати, як «піклуються про жителів Донбасу», але в реальності триває політика заміщення населення — місцевих людей без будь-яких докорів сумління викидають на вулицю.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16767

Новости портала «Весь Харьков»

