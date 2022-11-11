Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:22
Просмотров: 88

Історія лінгвоциду української мови

Історія лінгвоциду української мови

11 листопада 1978 р. Міністерство освіти УРСР видало директиву: «Удосконалювати вивчення російської мови в загальноосвітніх школах республіки». Відбулося чергове посилення русифікації, наслідком якої стала наявність в сучасній Україні хворих людей, зображених на фото вище.

Наслідки цієї директиви:

● вчителям російської мови в українських школах було запроваджено доплати 16-25 % (за зросійщення);

● клас для вивчення російської ділився на дві групи;

● ВПК оплачував виготовлення підручників, методичок і наочності для уроків російської мови.

● Класних керівників переконали умовляти батьків писати заяви на звільнення дітей від вивчення української мови.

● Звільнені від вивчення учні мали бути присутніми на уроках української. Оскільки часто кількість не вивчаючих переважала, вчителі більше «пастушили», ніж викладали.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/4856

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Ходять ресторанами і просять знижок»: путін оббрехав українських біженців за кордоном
Сегодня 10:08    87
Благодаря Польше в Украине появятся еще более полутора тысяч станций Starlink
Сегодня 09:45    78
«В Армянске - склады с пулеметами стоят, ожидают отправку на Чаплынскую стену, в окошки стены»
Сегодня 09:33    115
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.11 орієнтовно
Сегодня 09:17    85
Росіяни масово крадуть продукцію Microsoft: перш за все, Windows та Office
Сегодня 09:11    91
Разведка США узнала о неудачных испытаниях новейшей российской «торпеды Судного дня»
Сегодня 08:59    103
Собирал части тел и плакал: рашисты рассказывают о своих потерях
Сегодня 08:38    123
Mazda Motor попрощалася з росією: віддала бізнес майже безкоштовно
Сегодня 08:27    87
Аналитика ISW, 10 ноября
Сегодня 08:11    100
Російські айтішники емігрують із росії через мобілізацію та війну. У Казахстані та Грузії їх найбільше
Сегодня 07:54    104
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 