Історичний парадокс: єдиним європейським лідером, який відвідав похорон Горбачова, став Орбан

Багато в чому завдяки горбачовській "перебудові" Угорщина стала демократичною та вільною країною, яку саме Орбан сьогодні перетворив на форпост кремлівських інтересів у Європі.

Втім, я більш, аніж впевнений: похорон Горбачова - лише привід для угорської повії келейно "порєшать" питання про дешевий газ, нафту та інші профіти від москви.

Звісно, не можна судити по окремим керманичам про весь народ. Але просто нагадаю, що прабатьківщиною угорців був Західний Сибір. У першому тисячолітті до н. е. вони, відокремившись від своїх найближчих родичів (за мовою) - хантів та мансі, потрапили на територію сучасної Башкирії. На територію європейської Угорщини прибули лише наприкінці 9 ст. через запорізькі степи. У тих степах в них щось не склалось з предками українців, і вони рушили далі. Але генна пам`ять залишилась від праотців, які проживали між Волгою та Уралом.

А ще я хочу нагадати про злочини угорських окупантів на українській землі під час Другої світової війни. Про Корюківку, скромний райцентр в Чернігівській області, де за два березневі дні 1943 року окупантами було вбито і спалено 6700 людей. У матеріалах до Нюрнберзького процесу Корюківську трагедію визначено як найбільше масове знищення місцевого мирного населення на окупованих територіях за весь період Другої світової війни.

І мало хто зараз згадує, що у Корюківці тоді дислокувався угорський гарнізон. Мало того, Корюківка входила до зони відповідальності 399-ї головної польової комендатури, яка знаходилася у місті Конотоп Сумської області і була підпорядкована VІІ відділу при штабі групи армій «Південь» нацистської Німеччини. Причому пряма відповідальність цієї частини за геноцид у Корюківці довгий час замовчувалася. Чому? Тому, що у 399-й служили переважно росіяни. У них і однострої нагадували одяг донських козаків.

Наказ на знищення Корюківки разом із її мешканцями віддав начальник штабу 399-ї головної польової комендатури підполковник Бруно Байєр. Виконавцем злочинного наказу став збірний каральний загін у складі військовослужбовців 105-ї легкої угорської дивізії та спеціальних каральних формувань із числа колабораціоністів-росіян.

Знали про це? Мабуть, ні, бо за радянських часів нам більше розказували про "злочини" бандерівців, а те, що коїли на українській землі росіяни та угорці, які перебували на службі Рейха, завжди замовчувалось. Тому путінська росія і не хоче відкривати свої військові архіви.

А ще нагадаю, що з початку 1942 року на Східному фронті на боці третього Рейху воювало понад 200 тис угорських солдат і офіцерів. Після того, як у січні-березні 1943 року 2-га угорська армія була розгромлена, Гітлер наказав покласти на угорські частини виключно окупаційні і каральні функції в тилу.

Висновки? Робіть самі. Тоді керівництво Угорщини було з Гітлером, тепер з Путіним. А історична довідка вам просто так - для розширення світогляду. Накипіло.

Джерело: https://t.me/Sharpreview/16711

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