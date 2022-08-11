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Сторінку Асоціації родин захисників «Азовсталі» у Instagram розблокували

Сторінку Асоціації родин захисників «Азовсталі» у Instagram розблокували

Соціальна мережа Instagram розблокувала сторінку Асоціації родин захисників «Азовсталі», яку було заблоковано напередодні. Про це у коментарі «24 каналу» розповіла представниця Асоціації Ганна Науменко.

За її словами, із кількох заблокованих сторінок на даний момент доступні дві. Розблокуванню сприяло Міністерство цифрової трансформації України.

Нагадаємо, сторінку Асоціації родин захисників «Азовсталі» було заблоковано після того, як її представники закликали не репостити повідомлення, опубліковані неперевіреними обліковими записами. На день раніше мережа сколихнула пост, який розповідав про судилище над українськими захисниками, яке планують влаштувати окупанти. Разом з тим, пізніше стало відомо, що обліковий запис, який розповсюдив пост, не має нічого спільного з сім'ями українських захисників. Більше того, вони закликали не розповсюджувати повідомлення, опубліковані неперевіреними обліковцями, серед яких і цей.

Вже вранці наступного дня сторінка Асоціації родин захисників «Азовсталі» в Instagram виявилася заблокованою.

Джерело: zn.ua

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