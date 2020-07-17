Страдал психическими расстройствами: на Харьковщине мужчина выпрыгнул с балкона девятого этажа

ЧП произошло в Лозовой. Как рассказали в ГУНП Харьковской области, сообщение об обнаружении тела поступило в местную полицию вчера в 17:00 от женщины, которая стала свидетелем происшествия. Врачи, прибывшие по вызову, констатировали смерть пострадавшего.

Полицейские Лозовского отдела полиции установили личность погибшего. Им оказался 33-летний житель города Лозовая. Установлено, что мужчина болел психическими расстройствами.

Информация зарегистрирована в Едином учете Лозовского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости