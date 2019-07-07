Страховий випадок: як отримати виплату після ДТП

Щоб отримати відшкодування, передбачене договором страхування, водієві потрібно, перш за все, не пізніше трьох робочих днів після ДТП письмово повідомити страховика про аварію,

При цьому треба вказати, де перебуває авто та інше пошкоджене майно, контактний телефон і свою адресу. Якщо звернетеся пізніше, потрібно буде підтвердити поважність причини затримки (наприклад, надати довідку, що підтверджує тимчасову непрацездатність тощо).

Як пояснив адвокат Роман Чумак, після отримання повідомлення страховик має за два робочі дні почати розслідування цього випадку.

– Водію необхідно зберігати пошкоджений транспортний засіб у такому стані, в якому він був після ДТП, до його огляду представником страховика для визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків, – зауважив Роман Чумак.

Якщо за десять діб після повідомлення про ДТП авто не буде оглянуто, його власник звільняється від обов’язку з його зберігання. Крім того, у цьому разі водій має право самостійно обрати експерта для визначення завданої шкоди.

Щоб отримати страхове відшкодування, водій має 30 днів після подання повідомлення про ДТП на те, щоб подати страховику заяву про страхове відшкодування.

Узгодивши розмір страхового відшкодування з водієм, за наявності всіх необхідних документів та повідомлення про ДТП, але не пізніше 90 днів з дня отримання заяви про страхове відшкодування, страховик зобов’язаний прийняти рішення про відшкодування та виплатити його або прийняти вмотивоване рішення про відмову в такій виплаті.

Якщо ж страховик відмовиться платити, то першим і найлегшим варіантом для водія відстояти свої права є направлення письмової претензії до страховика.

Другим варіантом є звернення до МТСБУ – об’єднання страхових компаній, яке стежить за реалізацією обов’язкових видів страхування.

– У деяких випадках за страховим відшкодуванням треба звертатися саме до цього органу (наприклад, якщо винуватець ДТП не придбав поліс страхування або страховик визнаний банкрутом та/або ліквідований тощо). Процедура виплати є такою ж, як і у страховій компанії. Якщо виплату все ж має здійснювати страховик, але він ухиляється від цього, водій може звернутися до МТСБУ для сприяння врегулювання ситуації, – пояснив адвокат.

Наступним варіантом є направлення скарги до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Це головний орган, який контролює діяльність страхових компаній. У разі обґрунтованості скарги Нацкомфінпослуг повинна перевірити страхову компанії, і якщо буде виявлено порушення, зупинити чи обмежити дію ліцензії страхової компанії.

Останнім варіантом є звернення до суду з позовною заявою. За кожен день прострочення виплати страхового відшкодування з вини страховика особі, яка має право на отримання такого відшкодування, сплачується пеня.

Источник: slk.kh.ua

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