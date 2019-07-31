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Страшная находка: пенсионер обнаружил человеческий скелет в собственном дворе

Страшная находка: пенсионер обнаружил человеческий скелет в собственном дворе

Случай произошёл в посёлок городского типа Малиновка, Чугуевского района.

В апреле этого года супруги пенсионеры купили соседний участок и принялись наводить там порядок: разгребать горы мусора и выкидывать всякий хлам, который остался от прошлой хозяйки.

«Раньше там жила женщина, вела не очень хороший образ жизни – злоупотребляла алкоголем, люди всякие к ней наведывались. Года два назад она умерла», – рассказывает новая владелица земельного участка Людмила Наумова.

Разгребая тяпкой гору земли под яблоней, новый хозяин наткнулся на ужасающую находку – прямо под его ногами из-под земли виднелся человеческий череп. Ошарашенный мужчина сразу позвонил в полицию. На место приехали оперативники и эксперты.

Страшная находка: пенсионер обнаружил человеческий скелет в собственном дворе

«Они выкопали целый скелет человека с рыжими волосами, завёрнутый в плащ и при нем ещё был паспорт»,- вспоминает Людмила события того дня. Однако от документа практически ничего не осталось, уцелела лишь часть цифр серийного номера. Именно с помощью него правоохранители сейчас и устанавливают личность погибшего.

Страшная находка: пенсионер обнаружил человеческий скелет в собственном дворе

В полиции считают, что смерть неизвестного была природной. Мужчина это или женщина – следствию пока неизвестно.

«Было установлено, что кости и череп не имеют повреждений. Признаков насильственной смерти нет», – прокомментировал замначальника Чугуевского отдела полиции Дмитрий Гринчак.

А супруги Наумовы теперь намерены пригласить священника для проведения обряда очищения, на место, где обнаружили находку.

Источник: objectiv.tv

Автор: Ольга Александрова

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