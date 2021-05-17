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Стратегическая авиация США отработала удары по территории России со стороны Северного полюса

Стратегическая авиация США отработала удары по территории России со стороны Северного полюса

Две группы американских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев отработали нанесение ударов по территории России с западного и северного направлений, утверждают в Москве. В Вашингтоне эту информацию не комментируют.

Если группа бомбардировщиков B-2 находилась сравнительно далеко от российских границ, то со стороны Арктики к российским границам подлетели как минимум два американских «стратега», что стало довольно необычным, так как с этого направления американские военные предпочитают не действовать из-за плохой приспособленности самолётов B-52 к экстремально низким температурам.

Информацию на этот счёт сообщил Телеграм-канал «Оперативная линия», представив соответствующие маршруты полёта американских бомбардировщиков в направлении российских границ.

«На прошедшей ежеквартальной тренировке стратегических ядерных сил США Пентагон вновь отрабатывал нанесение назначенным нарядом сил массированного удара по России. Не надо быть крупным специалистом, чтобы, взглянув на эти маршруты полёта бомбардировщиков В-52Н и В-2А, понять, что это именно так и не иначе», - сказано в сообщении.

Как сильно приблизились к российским границам американские бомбардировщики пока что остаётся неизвестным.

Между тем несколько дней назад, на расстоянии всего лишь пары сотен километров от российской границы, в порт норвежского Тёнснесе вошла атомная подводная лодка Военно-морских сил США класса «Вирджиния». Представители Москвы выразили серьёзную обеспокоенность приближением атомной субмарины ВМС США, на борту которой имеются ядерные ракеты.

В Москве заявили, что находящийся недалеко от российских границ норвежский порт, ранее считавшийся исключительно гражданским, был специально адоптирован под подобные заходы за счет средств Вашингтона и на сегодняшний день фактически является «очередным форпостом Североатлантического альянса».

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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