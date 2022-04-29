Стратегические "успехи" "специальной военной операции". Если просто записать в столбик

Алексей Копытько:

1. В январе требовали откатить НАТО на уровень 1997 года. Результат: в мае 2 страны, которые не собирались, подадут заявку на вступление в Альянс. Сразу получат оборонный союз с Британией и США. А затем скоропостижно вступят. Россия в качестве бонуса получит 1271 км весьма условной границы с НАТО и необходимость тратиться на её укрепление.

2. Угрожали атакой на страны Балтии и Польшу. Результат: искалечили свои штурмовые части (десант, морскую пехоту), проредили авиацию, поломали наиболее боеготовые механизированные соединения. Т.е., де-факто утратили техническую возможность для реализации намерения.

3. Требовали демилитаризировать Украину. Результат: получат как минимум частичное перевооружение Украины западным оружием и новое качество взаимной совместимости нашей армии с натовскими.

Это на поверхности. Если посмотреть чуть дальше.

4. Показали всему миру реальную эффективность своего оружия и техники, когда приходится воевать не с ополчением, а с равновеликой армией.

5. Нарвались на санкции. Отлучены от технологий и элементной базы. Как следствие - будут проблемы не только с производством нового оружия, но и с сервисом того, что уже продано в разные страны.

Меньше оружия на экспорт - меньше политического влияния - выше затраты на его сохранение за счёт других средств - вытеснение конкурентами из третьих стран.

Какая-то своеобразная борьба за величие.

Дмитрий Аннопольский:

В финском городе Турку демонтируют памятник Ленину

Впервые с 24 февраля за границу отправлена партия украинского зерна. Румынский порт Констанца покинуло судно с 71 тысячей тонн зерна, доставленного туда по железной дороге из Украины, сообщил оператор порта.

Calvin Klein уходит из России.

Ожидается, что на следующей неделе коллегия Сената США проголосует по законопроекту, разрешающему подавать иски против ОПЕК - группа ОПЕК и сотрудничающие с ней страны могут быть привлечены к судебной ответственности за сговор о повышении цен на нефть.

Криптобиржа Binance Holdings Ltd. заблокировала несколько учетных записей, «связанных с родственниками высокопоставленных кремлевских воров, на фоне волны международных санкций», сообщает Bloomberg.

У России начались проблемы с продажей зерна на мировом рынке. Скидки на российскую пшеницу уже поставили абсолютный рекорд. Это связано с бойкотом, объявленным зерну из России крупнейшими импортерами

В ответ на высылку дипломатов из РФ, Нидерланды прекратили выдавать туристические визы россиянам.

Андрей Шипилов:

Путину удалось то, чего никому не удавалось на протяжении целых четырехсот лет. Он разломал Вестфальскую систему мира.

Отныне любое государство, игнорирующие базовые права человека, лишается права на суверенитет и права требовать невмешательства в свои внутренние дела. А дикари будут подлежать насильственному цивилизированнию.

Пока это никак не оформлено формально...

Источник: facebook.com

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