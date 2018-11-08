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Стрельба в калифорнийском баре:12 погибших
В результате массовой стрельбы в Калифорнии было застрелено 12 человек.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на CNN.
По словам шерифа Джоффа Дина, среди погибших есть и офицер полиции. Также мертвым нашли самого стрелка. Кроме того, как минимум 12 человек ранены.
Трагедия произошла в ночь на 8 ноября в одном из баров калифорнийского города Таузанд-Окс.
По данным очевидцев, было слышно около 30 выстрелов. Стрельбу нападавший открыл из полуавтоматического оружия. Во время стрельбы в баре проходило традиционное еженедельное мероприятие с участием студентов.
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