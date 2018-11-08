Стрельба в калифорнийском баре:12 погибших

В результате массовой стрельбы в Калифорнии было застрелено 12 человек.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на CNN.

По словам шерифа Джоффа Дина, среди погибших есть и офицер полиции. Также мертвым нашли самого стрелка. Кроме того, как минимум 12 человек ранены.

Трагедия произошла в ночь на 8 ноября в одном из баров калифорнийского города Таузанд-Окс.

По данным очевидцев, было слышно около 30 выстрелов. Стрельбу нападавший открыл из полуавтоматического оружия. Во время стрельбы в баре проходило традиционное еженедельное мероприятие с участием студентов.

Агентство Телевидения Новости