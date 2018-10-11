Стрельба у спортклуба: полиция рассматривает несколько версий покушения

Об этом сегодня на брифинге рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех. Он также сообщил, какие версии рассматривает следствие.

«Покушение на умышленное убийство, совершенное в связи с его коммерческой, профессиональной деятельностью, на потерпевшего зарегистрировано четыре компании, которые связаны с охранной деятельностью, юридической деятельностью, аграрной сферой. Кроме того, покушение на умышленное убийство могло быть совершено из-за долговых обязательств как потерпевшего, так и лиц, которые должны ему средства, из корыстных мотивов или мести, или из-за распределения сфер влияния на аграрном рынке. Кроме того, покушение могло быть совершено по заказу других людей в связи с его коммерческой и профессиональной деятельностью», — сказал Бех.

В полиции также не исключают, что покушение было совершено с целью запугивания и шантажа.

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