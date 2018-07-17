Струя воды с песком и камнями, достигавшая третьего этажа, едва не разбила окна жителям многоэтажки на Алексеевке

Мощная струя воды бьёт в окна многоэтажки на проспекте Людвига Свободы на Алексеевке, а рядом суетятся работники « Харьковводоканала ».

Это видео появилось в соцсетях и сразу собрало кучу просмотров.

Надежда живет на втором этаже. Именно ее окна оказались под прицелом.

Женщина говорит, что, проснувшись в пять часов, она увидела, что из люка льется вода, поэтому она позвонила на горячую линию 15-62. Работники водоканала, говорит женщина, приехали через час и уже во время ликвидации порыва рабочими она услышала стук в окно.

Надежда, жительница квартиры на втором этаже

Они скачали воду, забили, всё закрыли и тут вдруг, мы даже не видели, как это, мы услышали, что нам в окно бьются камни, на второй этаж - сюда. И тогда мы уже выбежали, а вот это всё - нам в окна. На наш, ещё и на третий попадало.

Поэтому сегодня Надежда полдня потратила на то, чтобы вымыть окна от песка и встряхнуть камни. Признается - рада, что хоть окна остались целы.

Надежда, жительница квартиры на втором этаже

Камни, у меня. Ну, просто, что вы крышу не увидите, на крыше там одни камни и песок. Могло там, камни вот где-то вот такого размера были, могло, конечно. Мы переживали, что щас окна побьёт нам.

А вот Алевтине позвонили внуки и посоветовали срочно запастись водой, потому во дворе бьет "фонтан" и, скорее всего, воду отключат на неопределенный срок. А потом женщина воочию увидела, как вода бьет просто людям в окна.

Алевтина

Идёт другая соседка с первого этажа и говорит: «Смотрите», я как глянула - фонтан бил до третьего этажа.

Ольге о происшествии сообщила дочь, потому что она была за городом.

Ольга

Позвонила дочь и сказала, что у нас тут просто гейзер бьёт, вот, и прислала нам видео. Это было что-то нечто, говорят, что, ну, вот на сколько мне было видно, что почти до третьего этажа била вода, и, слава богу, хоть людям окна не побила.

Впрочем, у многих из жителей многоэтажки, несмотря на довольно жаркую погоду окна были открыты, поэтому "разгребать" последствия водяного обстрела придется еще долго. Хотя, отмечают жители, работники "Водоканала" саму аварию на водопроводе ликвидировали довольно оперативно.





Агентство Телевидения Новости