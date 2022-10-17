Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:53
Просмотров: 178

Сюрприз від «другої армії» (ФОТО)

Наші бійці на передовій знайшли уламки боєприпасу, які схожі на частини ракети 3Р1 від ракетного комплексу 2К1 «Марс».

Цю установку, ймовірно, відправили на фронт з музею. Комплекс «Марс» створювали на початку Холодної війни і зняли з озброєння в 1970 році.

Теоретично «Марс» здатний нести ядерний заряд.

Але він не є ані високоточною, ані просто точною зброєю. Відхилення в кілометр, згідно з його ТТХ, вважається нормою.

Сюрприз від «другої армії» (ФОТО)

Сюрприз від «другої армії» (ФОТО)

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/18115

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 17 жовтня 2022 року від ДСНС
Сегодня 08:52    1
Українці мають право залишатися у Нідерландах на один рік довше
Сегодня 08:39    37
16 жовтня 1907 року народився Петро Григоренко, радянський генерал, який став дисидентом
Сегодня 08:28    60
Чому росія напала на Україну? Тому щона Заході збочення та работоргівля
Сегодня 08:18    87
Росія знімає з баз зберігання старі МіГ-29
Сегодня 08:07    93
Росія запустила фейк про «термінове закриття» посольства Сербії у Києві: насправді це не так
Сегодня 07:58    82
16 жовтня 1918 року гетьман Павло Скоропадський видав універсал про відродження українського козацтва
Сегодня 07:48    63
Як працюють російські «заградзагони»: зеків розстрілюють мобілізовані новачки, а тих - регулярні війська (АУДІО)
Сегодня 07:39    99
Источник сообщает, что по "расстрельному делу" в официальных кругах есть несколько тревожных предчувствий
Сегодня 07:30    137
“Скажи "Спасибо" нашему главнокомандующему, который нах#есил тут делов” - перехоплення ГУР
Сегодня 07:21    101
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 