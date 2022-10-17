Сюрприз від «другої армії» (ФОТО)

Наші бійці на передовій знайшли уламки боєприпасу, які схожі на частини ракети 3Р1 від ракетного комплексу 2К1 «Марс».

Цю установку, ймовірно, відправили на фронт з музею. Комплекс «Марс» створювали на початку Холодної війни і зняли з озброєння в 1970 році.

Теоретично «Марс» здатний нести ядерний заряд.

Але він не є ані високоточною, ані просто точною зброєю. Відхилення в кілометр, згідно з його ТТХ, вважається нормою.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/18115

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