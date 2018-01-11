Свадьба геев в Саудовской Аравии не состоялась: полиция всех арестовала

Полиция Саудовской Аравии арестовала всех мужчин, которые присутствовали на свадьбе гей-пары.

Аресты произошли в священном для мусульман городе Мекке после того, как полиция увидела праздничную церемонию на открытом фестивале.

На опубликованных в соцсетях видеороликах, видно, что двое мужчин в традиционном саудовском наряде идут по ковру, а над ними разбрасывают конфетти.

Полиция не назвала имена мужчин и не указала, какие обвинения им предъявила. Однако известно, что дело передали прокурорам. Как сообщают местные СМИ, полицейские вмешались в свадебную церемонию и арестовали присутствовавших.

По данным американской правозащитной организации Human Rights Watch, судьи в Саудовской Аравии используют принципы мусульманского права, чтобы наказывать людей, подозреваемых во внебрачных сексуальных отношениях, гомосексуальных связях, или в других "аморальных" действиях.

Обратим внимание, в стране отсутствуют письменные законы в отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Источник: New York Post

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