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Свежая сводка Британской разведки о ситуации в Украине
▪️Россия развернула 22 батальонные тактические группы под Изюмом, пытаясь продвинуться в направлении северного Донбасса.
▪️РФ планирует захватить города Краматорск и Северодонецк, несмотря на упорное сопротивление ВСУ.
▪️Захват этих мест укрепит российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и станет плацдармом для их усилий по отсечению украинских сил в регионе.
Источник: https://t.me/truexanewsua/45073