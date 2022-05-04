Свежая сводка Британской разведки о ситуации в Украине

▪️Россия развернула 22 батальонные тактические группы под Изюмом, пытаясь продвинуться в направлении северного Донбасса.

▪️РФ планирует захватить города Краматорск и Северодонецк, несмотря на упорное сопротивление ВСУ.

▪️Захват этих мест укрепит российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и станет плацдармом для их усилий по отсечению украинских сил в регионе.

Источник: https://t.me/truexanewsua/45073

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