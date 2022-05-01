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Сегодня 11:05
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Свежая сводка британской разведки:

Свежая сводка британской разведки:

● Россия пытается «узаконить» свою административную власть в Херсоне и на прилегающей территории.

● Новые «власти» заявляют о невозможности возвращения региона в Украину и с 1 мая вводят рублевое обращение.

● Это говорит о планах РФ установить свое политическое и экономическое влияние в Херсоне на долгосрочной основе.

● Прочный контроль над Херсонской областью повысит возможности России по продвижению на север и запад. А также повысит безопасность позиций РФ в Крыму.

Источник: https://t.me/truexanewsua/44574

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