Сегодня 11:05
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Свежая сводка британской разведки:
● Россия пытается «узаконить» свою административную власть в Херсоне и на прилегающей территории.
● Новые «власти» заявляют о невозможности возвращения региона в Украину и с 1 мая вводят рублевое обращение.
● Это говорит о планах РФ установить свое политическое и экономическое влияние в Херсоне на долгосрочной основе.
● Прочный контроль над Херсонской областью повысит возможности России по продвижению на север и запад. А также повысит безопасность позиций РФ в Крыму.
Источник: https://t.me/truexanewsua/44574