Свежие данные Британской разведки о ситуации в Украине

▪️Недооценка рф сопротивления Украины и ее планирование по «наилучшему сценарию» привели к очевидным оперативным ошибкам, не позволив президенту рф путину объявить о значительном военном успехе в Украине на параде в честь Дня Победы 9 мая.

▪️Весьма вероятно, что план вторжения рф был основан на ошибочном предположении, что она встретит ограниченное сопротивление и сможет быстро окружить и обойти населенные пункты.

▪️Это предположение побудило силы рф попытаться провести начальную фазу операции способом, предназначенным для достижения быстрой победы с минимальными затратами.

▪️Этот просчет привел к непомерным потерям и последующему ослаблению оперативной концентрации россии.

Источник: https://t.me/truexanewsua/46131

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