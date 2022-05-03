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Свежий отчет британской разведки о ситуации в Украине

Свежий отчет британской разведки о ситуации в Украине

● Оборонный бюджет России примерно удвоился в период с 2005 по 2018 год за счет инвестиций в несколько высококлассных воздушных, наземных и морских сил и средств. С 2008 года это подкрепляло обширную программу военной модернизации New Look.

● Однако модернизация своего физического оборудования не позволила России доминировать над Украиной. Неудачи как в стратегическом планировании, так и в оперативном исполнении лишили ее возможности превратить численную силу в решающее преимущество.

● Российская армия сейчас значительно слабее, как материально, так и концептуально, в результате вторжения в Украину. Восстановление от этого будет усугублено санкциями. Это окажет долгосрочное влияние на способность России развертывать обычные вооруженные силы.

Источник: https://t.me/truexanewsua/44879

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