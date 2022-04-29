Свежий отчет британской разведки о ситуации в Украине

▪️Битва за Донбасс остается главным стратегическим направлением России – для достижения заявленной цели по контролю над Донецкой и Луганской областями.

▪️В этих областях бои были особенно тяжелыми вокруг Лисичанска и Северодонецка, с попытками наступления на юг от Изюма в сторону Славянска.

▪️Из-за сильного сопротивления Украины территориальные завоевания России были ограничены и достигнуты ценой значительных потерь для российских войск.

Источник: https://t.me/truexanewsua/44242

Новости портала «Весь Харьков»