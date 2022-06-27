Свершилось! Россия впервые за столетие объявила дефолт

Россия впервые за столетие объявила дефолт по суверенному долгу в иновалюте, что стало кульминацией жестких санкций Запада, которые перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам, - Bloomberg.

▪️В течение нескольких месяцев РФ находила пути обхода санкций, введенных после вторжения в Украину. Но в конце дня 26 июня истек льготный период по выплате процентов в размере около $100 млн, подлежащих выплате до 27 мая, и в случае его пропуска крайний срок считается дефолтом.

▪️Как пишет Bloomberg, произошедшее – мрачный маркер быстрого превращения России в экономического, финансового и политического изгоя. Еврооблигации страны торгуются на проблемных уровнях с начала марта, валютные резервы центрального банка остаются замороженными, а крупнейшие банки отделены от мировой финансовой системы.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-26/russia-defaults-on-foreign-debt-for-first-time-since-1918

В России началась истерика у официальных лиц. Риторика меняется от #фсевыарете до #нампофиг. Иностранные финансов орёт, что у них есть чем заплатить. Пропагандоны получили методичку озвучивать тезисы, что это не страшно, что в Украине все плохо, что доллар скоро упадёт и ещё что-то про ядерный пепел. Но факт дефолта зафиксирован официально. И это лишь один из маркеров, который показывает, что РФ идёт по пути СССР. И закончит так же, а может и хуже. В лучшем случае падение и развал. В худшем случае... Худший случай поможет миру навсегда избавиться от России. И это, кстати, тоже заслуга Путина. Смог, чертяка, довести Россию до дефолта и сделать из страны мирового изгоя, против которого сегодня объединился весь цивилизованный мир. ))

Источник: https://t.me/Sharpreview/15169

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