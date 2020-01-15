Святослав Вакарчук отказался общаться с журналистами по вопросу об отдыхе в Таиланде
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук отказался общаться с журналистом ГолосUA. Он также не пояснил, почему отказался общаться с сотрудниками СМИ после того, как прилетел в Украину из Таиланда.
Об этом сообщает корреспондент ГолосUA.
Корреспондент ГолосUA в кулуарах Верховной Рады задал вопрос Святославу Вакарчуку о том, почему он отказался общаться с журналистами после того, как вернулся из Таиланда.
«Я не отказывался, общаться... Если бы я увидел кого-то из журналистов, то поговорили бы. Я очень люблю журналистов», - сказал артист, уходя от вопроса – в прямом и переносном смысле.
Лидер партии во время общения не замедлил своего движения и не остановился для того, чтобы опровергнуть или подтвердить информацию, содержащуюся в вопросе.
Ранее в СМИ сообщалось, что 13 января народный депутат от партии «Голос» и лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук вернулся в Украину после отдыха в Таиланде, где он провел свои зимние каникулы.
Пассажиры, которые были с ним на борту, сообщили, что лидера партии «Голос» и его спутницу вывели с самолета в индивидуальном порядке.
«Вакарчука с самолета встречала машина прямо у трапа, вывели сначала его вместе с женщиной, с которой он летел, подождали, чтоб уехали и только потом выпустили бизнес-класс и всех остальных», - сказал пассажир рейса, летевший вместе с нардепом.
Источник: golos.ua