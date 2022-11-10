Сводка МО Великобритании

(https://twitter.com/DefenceHQ/status/1590585033466998784?t=ERRq_f7tXesSvwBlhP_gUg&s=19)

● 9 ноября министр обороны РФ Шойгу приказал вывести российские войска с западного берега Днепра. Генерал Суровикин, командующий войсками РФ в Украине, подтвердил, что они отойдут на оборонительные позиции вдоль Днепра, назвав основной причиной этого проблемы со снабжением.

● Способность России поддерживать свои силы на западном берегу Днепра оказалась под угрозой из-за украинских ударов по линиям снабжения РФ. При отступлении русские разрушили несколько мостов и, вероятно, заложили мины, чтобы замедлить и задержать продвижение ВСУ. Потеря западного берега Днепра помешает России осуществить свое стратегическое стремление создать сухопутный мост в Одессу.

● Из-за ограниченного количества переправ силы РФ будут уязвимы при форсировании Днепра. Вполне вероятно, что отход будет осуществляться в течение нескольких дней с оборонительными позициями и артиллерийским огнем, прикрывающим отходящие силы.

#МОВеликобритании #война #аналитика

Джерело: https://t.me/infosprotyv/5853

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