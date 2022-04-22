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Сводка от Британской разведки

Сводка от Британской разведки

Решение Путина заблокировать Азовсталь, вероятно, указывает на желание сдержать украинское сопротивление в Мариуполе и высвободить российские силы для развертывания в других местах на востоке Украины, - британская разведка

По данным разведки, полномасштабное наземное нападение россии на завод, вероятно, повлечет за собой значительные потери русских, что еще больше снизит их общую боевую эффективность.

На востоке Донбасса продолжаются тяжелые обстрелы и бои, поскольку россия стремится продвинуться дальше к населенным пунктам, включая Красный Лиман, Бугайкву, Барвинково, Лиман и Попасную, в рамках своих планов в регионе.

Несмотря на возобновление внимания россии, они все еще несут потери. Чтобы попытаться восстановить свои истощенные силы, они прибегли к транзиту неработоспособного оборудования обратно в россию для ремонта.

Источник: https://t.me/c/1248149892/14786

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