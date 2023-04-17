Сводка от ISW, 16 апреля

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-16-2023)

● Военное командование РФ, похоже, все больше перекладывает ответственность за наступательные операции в Украине на российские ВДВ.

● Известие о повторном назначении Теплинского предполагает, что МО РФ стремится к более тесному сотрудничеству с «Вагнером», чтобы завершить захват Бахмута, несмотря на очевидную напряженность между Пригожиным и традиционным истеблишментом МО.

● «Вагнер» вернул 130 украинских военнопленных 16 апреля; возможно, он участвовал в обмене независимо от МО РФ.

● «Вагнер» может заставлять мобилизованных подписать контракт, возможно, в попытке компенсировать потери в Украине.

● Войска РФ атаковали южнее Кременной, в районе Бахмута и вдоль линии Авдеевка-Донецк.

● РФ усилила артиллерийские обстрелы на юге Украины.

● Мобилизованные из РФ продолжают публиковать жалобы на жестокое обращение со стороны командования.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/15103

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