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Сводка от ISW, 16 апреля

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-16-2023)

● Военное командование РФ, похоже, все больше перекладывает ответственность за наступательные операции в Украине на российские ВДВ.

● Известие о повторном назначении Теплинского предполагает, что МО РФ стремится к более тесному сотрудничеству с «Вагнером», чтобы завершить захват Бахмута, несмотря на очевидную напряженность между Пригожиным и традиционным истеблишментом МО.

● «Вагнер» вернул 130 украинских военнопленных 16 апреля; возможно, он участвовал в обмене независимо от МО РФ.

● «Вагнер» может заставлять мобилизованных подписать контракт, возможно, в попытке компенсировать потери в Украине.

● Войска РФ атаковали южнее Кременной, в районе Бахмута и вдоль линии Авдеевка-Донецк.

● РФ усилила артиллерийские обстрелы на юге Украины.

● Мобилизованные из РФ продолжают публиковать жалобы на жестокое обращение со стороны командования.

Сводка от ISW, 16 апреля

Сводка от ISW, 16 апреля

Сводка от ISW, 16 апреля

Сводка от ISW, 16 апреля

Сводка от ISW, 16 апреля

Сводка от ISW, 16 апреля

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/15103

Новости портала «Весь Харьков»

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