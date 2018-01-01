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Сводка штаба АТО на 06:00 – 01 января 2018

Сводка штаба АТО на 06:00 – 01 января 2018

Прошедшие сутки в очередной раз доказали, что российско-оккупационные войска продолжают пренебрегать договоренностями по новогодне-рождественскому перемирию. Обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины с их стороны не прекратились.

Всего за минувшие сутки российско-террористические войска 7 раз нарушили режим тишины. В результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранение. Боец доставлен в военный госпиталь и ему предоставлена врачебная помощь.

На Луганском направлении захватчики применили 82-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы вблизи Луганского, а из стрелкового оружия оккупанты провоцировали наших защитников в районе Станицы Луганской.

На Донецком направлении, в ночное время, противник из стрелкового оружия и гранатометов неоднократно обстреливал наши оборонительные укрепления у Верхнеторецкого. На Приазовье враг из минометов различных калибров грубо нарушал перемирие у Гнутово и Широкино. А неподалеку Водяного – вел огонь из гранатометов и легкого пехотного вооружения.

Источник: mediarnbo.org

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