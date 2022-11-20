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Своих не бросаем: из вражеского плена вернулись трое морских пехотинцев

Своих не бросаем: из вражеского плена вернулись трое морских пехотинцев

Из российского плена вернулись трое военнослужащих отдельного батальона морской пехоты

Об этом военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщают в Фейсбуке.

"Из российского плена освобождены трое военнослужащих отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины", - говорится в сообщении.

Освобожденным военнослужащим была оказана первоочередная медицинская, психологическая помощь.

"Военно-морские силы Украины в очередной раз доказывают, что лозунг "Своих не оставляем" для нас не просто слова. Командование ВМС Украины и морской пехоты приветствуют вернувшихся из плена собратьев", - подчеркнули в ВМС Украины.

#освобождение #плен

Джерело: https://t.me/infosprotyv/6434

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