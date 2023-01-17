Світло відновлено на 90% деокупованих територій Харківщини

Електропостачання відновлено майже для 90% абонентів в деокупованих громадах. Працюємо над збільшенням фінансування “Харківоблнерго”, адже наші енергетики виконують величезний обсяг робіт, повідомив голова ХОВА Олег

Війна триває і питання забезпечення доступу людей до електроенергії, тепла та зв’язку залишається для нас одним з надважливих.

Також продовжуємо розгортати нові Пункти Незламності. Для їх оснащення найближчим часом отримаємо від американського благодійного фонду ще близько 100 генераторів.

Ще одне пріоритетне питання – забезпечення людей гумдопомогою. Харківська ОВА відправила на деокуповані території майже 3,7 тис. тонн продуктів та 300 тис. продуктових наборів. Наразі триває робота з мережевими супермаркетами, щоб забезпечувати людей найнеобхіднішим.

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