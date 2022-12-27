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Світу не варто ігнорувати загрозу з боку Ірану

Світу не варто ігнорувати загрозу з боку Ірану

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Найближчим часом рф готується передати Ірану 24 одиниці сучасних винищувачів Су-35, пише Iran International. Крім цього, москва може передати Тегерану інші види зброї, аж до ядерної.

▶️ росія потрапила у критичну залежність від постачань іранських БпЛА, а тому неминуче буде розплачуватися з іранцями доступом до досягнень власного воєнпрому.

▶️ Дестабілізація Іраном регіону Перської/Арабської затоки — в інтересах рф, адже це створить проблеми на ринку нафти.

▶️ Тегеран готується передати рф балістичних ракет, які загрожуватимуть не лише Україні, але й Молдові та сусіднім з Україною державам НАТО.

▶️ Через внутрішні проблеми в Ірані та поразки рф в Україні, правлячі режими в Тегерані та москві схильні до безрозсудних кроків у зовнішній політиці.

▶️ російська та іранська загрози повинні розглядатися в комплексі — до них мають застосовуватися спільні інструменти реагування демократичного світу.

Джерело: https://t.me/spravdi/23089

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