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Суд арестовал водителя фуры, в столкновении с которой погибли три человека

Суд арестовал водителя фуры, в столкновении с которой погибли три человека

Арестован водитель фуры Renault Magnum, в которую на трассе в районе Люботина врезался ВАЗ 2112: авария, в которой погибли три человека, произошла 3 августа около 17:00. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 50-летний водитель грузового авто не предоставил преимущество в движении водителю ВАЗ. 56-летний одитель ВАЗ пытался затормозить, но избежать столкновения ему не удалось. Водитель ВАЗ и два его пассажира − 22-летний мужчина с 22-летней женой − погибли на месте. 

Сразу после ДТП водитель Renault был задержан в порядке ст.208 КПК Украины. Накануне суд Киевского района избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. 

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.286 УК Украины.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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