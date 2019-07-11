Суд не задовольнив позов Кузьміна проти Парубія

Окружний адміністративний суд міста Києва 9 липня розглянув справу за позовом Рената Кузьміна до голови Верховної Ради Андрія Парубія щодо протиправності його дій, і відмовив у задоволенні позову, повідомила прес-служба суду.

«Суд відмовив у задоволенні позову, мотивувавши своє рішення тим, що оскаржувані дії є діями відповідача як Голови Верховної Ради України під час проведення пленарного засідання, а не як кандидата у народні депутати України. На думку суду, вказані заяви Парубія як голови ВРУ не є формою політичної агітації, а його повідомлення не висвітлюють діяльності відповідача, як кандидата у народні депутати», – йдеться в повідомленні.

У суді додали, що оскільки справа пов’язана із виборчим процесом, її розглянули оперативно – протягом двох днів після надходження позовної заяви.

8 липня ексзаступник генерального прокурора Ренат Кузьмін подав позов до суду проти спікера Верховної Ради Андрія Парубія через запит останнього до силовиків щодо проживання Кузьміна в Україні упродовж останніх п’яти років.

5 липня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Кузьміна як кандидата в народні депутати за списком партії «Опозиційна платформа – За життя». У відомстві пояснили, що отримали від СБУ інформацію про те, що Кузьмін не проживав в Україні протягом п’яти років до виборів. Це, згідно з законодавством, є умовою для участі у парламентських виборах.

3 липня голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Службу безпеки України, Генеральну прокуратуру та Державну прикордонну службу надати свідчення щодо того, чи проживав в Україні протягом останніх п’яти років Ренат Кузьмін, ексголова Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Клюєв і блогер Анатолій Шарій, зареєстровані кандидатами на виборах президента. Назабаром після цього запиту усі троє були зняті з виборів.

Источник: radiosvoboda.org

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