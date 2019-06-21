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Суд обязал Раду закрыть церковь Московского патриархата в здании парламента

Суд обязал Раду закрыть церковь Московского патриархата в здании парламента

Народный депутат Виктор Романюк через суд добился закрытия Свято-Владимирского храма УПЦ Московского патриархата, который расположен в помещении комитетов Верховной Рады.

Об этом говорится в судебном реестре.

Романюк обратился в Окружной административный суд Киева и просил закрыть церковь и признать противоправной бездеятельность управления аппарата Рады, которое до сих пор не прекратило деятельность церкви УПЦ МП в помещении комитетов.

В обосновании своих требований Романюк отметил, что функционирование церкви осуществляется незаконно и создает угрозу его жизни и здоровью во время его работы в комитетах ВР.

Также нардеп утверждает, что у данного сооружения нет документов о создании религиозной организации, а также разрешительных документов на переоборудование помещения в административном здании Рады.

Романюк заявил, что церковь создали еще в 2008 году, а в 2017 кабинет №713 закрепили за нардепом Юрием Мирошниченко. Мирошниченко отдал кабинет под "Комнату милосердия", но чем обусловлено решение оформить его в религиозном стиле в управлении ВР не знают.

В феврале суд решил открыть производство по делу и рассмотреть его по упрощенным правилам без уведомления участников дела.

12 июня суд частично удовлетворил иск и обязал "управление административными зданиями управления делами аппарата Верховной Рады прекратить деятельность церкви путем освобождения кабинета №713".

Источник: prm.ua

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