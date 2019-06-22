Суд обязал Россию выплатить более миллиона гривен компенсации украинской журналистке

Суд Соломенского района города Киева по программе объединения "Сила права" обязал Российскую Федерацию выплатить более миллиона гривен компенсации украинской журналистке и общественной активистке Анне Андриевской.

Об этом сообщает пресс-служба объединения "Сила права".

"Команда" Силы права "в Соломенском районном суде города Киева помогла журналистке Анне Андриевской получить решение о взыскании с РФ в ее пользу компенсации морального вреда в размере 1043778, 47 грн (один миллион сорок три тысячи семьсот семьдесят восемь гривен 47 копеек) ", - говорится в сообщении.

Объединение "Сила права" подчеркивает, что каждый гражданин Украины, который пострадал из-за агрессии Российской Федерации против Украины, имеет право на компенсацию. На сайте объединения сообщается, что для обеспечения выплат по таким искам уже арестованы более 3,5 млрд долларов, принадлежащих Российской Федерации.

Источник: prm.ua

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