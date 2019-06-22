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Суд обязал Россию выплатить более миллиона гривен компенсации украинской журналистке

Суд обязал Россию выплатить более миллиона гривен компенсации украинской журналистке

Суд Соломенского района города Киева по программе объединения "Сила права" обязал Российскую Федерацию выплатить более миллиона гривен компенсации украинской журналистке и общественной активистке Анне Андриевской.

Об этом сообщает пресс-служба объединения "Сила права".

"Команда" Силы права "в Соломенском районном суде города Киева помогла журналистке Анне Андриевской получить решение о взыскании с РФ в ее пользу компенсации морального вреда в размере 1043778, 47 грн (один миллион сорок три тысячи семьсот семьдесят восемь гривен 47 копеек) ", - говорится в сообщении.

Объединение "Сила права" подчеркивает, что каждый гражданин Украины, который пострадал из-за агрессии Российской Федерации против Украины, имеет право на компенсацию. На сайте объединения сообщается, что для обеспечения выплат по таким искам уже арестованы более 3,5 млрд долларов, принадлежащих Российской Федерации.

Источник: prm.ua

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Темы: россия, суд

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