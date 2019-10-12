Суд поновив на посаді колишнього голову Конституційного суду Шевчука

Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді колишнього голову Конституційного суду Станіслава Шевчука. Про це повідомив його радник Денис Нев’ядомський.

14 травня КСУ звільнив голову суду Станіслава Шевчука з посади судді і призначив головою суду Наталію Шапталу. Шевчук назвав ці події «антиконституційним переворотом» і пізніше оскаржив це рішення у суді.

Источник: radiosvoboda.org

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