Суд в Швеции принял решение об аресте судна CAFFA — прокуратура

Это первый известный случай, когда иностранный суд удовлетворил запрос украинской прокуратуры о международной правовой помощи судна, которое могло быть привлечено к незаконному вывозу продукции с временно оккупированных территорий Украины.

CAFFA систематически нарушало порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства.

Чтобы скрыть эту деятельность, использовалась схема с фальшивой регистрацией: в международных базах судно обозначено как Guinea False.

12 марта 2026 года Офис Генерального прокурора обратился в Министерство юстиции Королевства Швеция с запросом о международной правовой помощи. Украинская сторона просила провести обыск судна, допросить капитана и членов экипажа, а также наложить арест на CAFFA.

Шведские компетентные органы оперативно приступили к выполнению запроса.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/68644

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