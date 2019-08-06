Суд відкрив провадження у справі за позовом Симоненка і КПУ до Мін’юсту

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом Комуністичної партії України і її лідера Петра Симоненка до Міністерства юстиції, повідомляє пресслужба суду.

За повідомленням, справу розглядатимуть за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

«Позивачі просять суд скасувати наказ Мін’юсту від 23 липня 2015 року, яким було затверджено правовий висновок комісії з питань дотримання закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборони пропаганди їхньої символіки» щодо невідповідності діяльності, найменування і символіки Комуністичної партії України вимогам вищевказаного закону», – нагадали в суді.

Про надходження позову від Симоненка і КПУ в суді повідомили 23 липня.

На цей час політична діяльність Компартії України заборонена наказами Міністерства юстиції як така, що не відповідає «законові про декомунізацію», хоча сама партія юридично не ліквідована і залишається в реєстрі партій України.

2015 року КПУ була заборонена рішенням Окружного адмінсуду Києва, але рішення суду про заборону партії досі не набуло чинності – розгляд її апеляційної скарги в Київському апеляційному адмінсуді був тоді ж зупинений в очікуванні на рішення Конституційного суду України за поданням групи депутатів щодо конституційності «закону про декомунізацію», на підставі якого її забороняли.

Источник: radiosvoboda.org

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