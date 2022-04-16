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Суд відправив Медведчука під арешт

Суд відправив Медведчука під арешт

Личаківський районний суд Львова обрав Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це у Фейсбук повідомляє пресслужба суду, передає Укрінформ

"Сьогодні слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яке погоджене генеральним прокурором, та обрав народному депутату України Медведчуку Віктору Володимировичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за даними клопотання, Медведчуку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.111 та ч.2 ст.28 ч.1 ст.258-3 КК України.

Як повідомляв Укрінформ, 27 лютого стало відомо, що народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук, підозрюваний у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації, втік з-під домашнього арешту.

18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого про обрання Медведчуку запобіжного заходу за його відсутності. 12 квітня в результаті спецоперації, проведеної Службою безпеки України, його було затримано.

13 квітня Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Зеленський запропонував обміняти Медведчука на полонених росією українських військових.

Источник: ukrinform.ua

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