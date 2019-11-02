Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:14
Просмотров: 73

Суд визнав незаконними дії НАЗК щодо екснардепа Георгія Логвинського

Суд визнав незаконними дії НАЗК щодо екснардепа Георгія Логвинського

Суд закрив адміністративне провадження, ініційоване Національним агентством з питань запобігання корупції, щодо народного депутата VIII скликання, колишнього віце-президента ПАРЄ Георгія Логвинського у зв'язку з відсутністю у його діях складу адміністративного правопорушення

Про це повідомив Георгій Логвинський на своїй сторінці у Facebook.

Він наголосив, що судом під час розгляду справи було встановлено відсутність в його діях жодного порушення закону, натомість суд встановив, що працівники НАЗК і інших органів вчинили дії незаконного характеру щодо народного депутата.

На підставі здобутих доказів, у тому числі під час судового розгляду, були зібрані матеріали, яких достатньо для відкриття кримінального провадження і позбавлення волі осіб, які незаконно переслідували народного депутата. На підставі зібраних фактів вже відкрито кримінальне провадження та триває слідство.

"Особи, причетні до цих злочинів, проходять по різних епізодах в інших справах, включаючи переслідування мого оточення і сім'ї", - сказав Георгій Логвинський.

Він також звернувся до Генеральної прокуратури з проханням взяти цю справу під особистий контроль і дати правову оцінку незаконним діям працівників вищезгаданих органів та установ.

Нагадаємо, в 2018 році Національне агентство з питань запобігання корупції запросило народного депутата від "Народного фронту" України Георгія Логвинського для надання пояснень щодо можливості конфлікту інтересів.

Источник: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: назк, суд

Читайте ещё:

Ще 2 місяці за ґратами: обвинуваченим у справі про теракт біля Палацу спорту продовжили запобіжний захід (ВІДЕО)
01.11.2019 07:01    70
Техосмотр для служебных и грузовых авто: Верховный суд поставил точку в споре водителей и полиции
01.11.2019 06:52    178
Чи реально виграти у банку суд за кредитку – коментар адвоката
31.10.2019 09:00    179
Прокуратура в судовому порядку повернула 70 га державної землі, розташованої в Згурівському районі Київської області
30.10.2019 10:51    109
Ілон Маск у грудні піде до суду у справі про твіттер-наклеп
30.10.2019 10:39    125
Ощадбанк не смог отсудить активы Лагуна на 2 млрд грн
30.10.2019 07:20    139
"Нафтогаз" подготовил новый иск против "Газпрома"
30.10.2019 06:24    145
Гладковський виграв суд проти НАБУ щодо неявки на допит
29.10.2019 08:42    128
Верховний суд відхилив вимоги Приватбанку до "Дніпроавіа" на 1,5 млрд грн
29.10.2019 07:18    138
КСУ розгляне позбавлення Януковича звання президента
29.10.2019 06:21    158
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 