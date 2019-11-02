Суд визнав незаконними дії НАЗК щодо екснардепа Георгія Логвинського

Суд закрив адміністративне провадження, ініційоване Національним агентством з питань запобігання корупції, щодо народного депутата VIII скликання, колишнього віце-президента ПАРЄ Георгія Логвинського у зв'язку з відсутністю у його діях складу адміністративного правопорушення

Про це повідомив Георгій Логвинський на своїй сторінці у Facebook.

Він наголосив, що судом під час розгляду справи було встановлено відсутність в його діях жодного порушення закону, натомість суд встановив, що працівники НАЗК і інших органів вчинили дії незаконного характеру щодо народного депутата.

На підставі здобутих доказів, у тому числі під час судового розгляду, були зібрані матеріали, яких достатньо для відкриття кримінального провадження і позбавлення волі осіб, які незаконно переслідували народного депутата. На підставі зібраних фактів вже відкрито кримінальне провадження та триває слідство.

"Особи, причетні до цих злочинів, проходять по різних епізодах в інших справах, включаючи переслідування мого оточення і сім'ї", - сказав Георгій Логвинський.

Він також звернувся до Генеральної прокуратури з проханням взяти цю справу під особистий контроль і дати правову оцінку незаконним діям працівників вищезгаданих органів та установ.

Нагадаємо, в 2018 році Національне агентство з питань запобігання корупції запросило народного депутата від "Народного фронту" України Георгія Логвинського для надання пояснень щодо можливості конфлікту інтересів.

Источник: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»