Суд у Петербурзі виписав глухонімому штраф за "скандування гасел" на мітингу

Житель Петербурга (Росія) Євген Агафонов, що практично не чує й не може розмовляти, отримав покарання за участь в акції на підтримку Олексія Навального. Суд визнав його "винним" у перекритті доріг і скандування гасел та оштрафував на 5 тис. рублів, що дорівнює $67

Петербуржця було затримано минулої неділі, 31 січня 2021 року, на Невському проспекті разом з учасниками акції протесту. Про те, що з ним далі відбувалося, розповів адвокат обвинуваченого Сергій Локтєв, передає Еспресо.TV.

Агафонов - інвалід III групи безстроково за слухом. Працює проектувальником і художником по дереву.

У неділю війн йшов до крамниці "Світ мистецтва" на Невському проспекті.

"Чоловік не чув, що кажуть і навіть кричать навколо нього люди. Коли він побачив, що мітингувальників почали затримувати, він показав поліцейським жест, що не чує. Проте, його схопили разом з усіма і доправили до відділку, де інвалід провів дев'ять годин, не маючи можливості порозумітися - сурдоперекладача поліцейські для нього не запросили", - наводить слова адвоката пітерське новинне видання Megapolisonline.

В складеному на нього протоколі служителі порядку вказали, що глухонімий чоловік "спільно з іншими учасниками публічного заходу скандував гасла".

Источник: espreso.tv

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