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Суд у справі МАФу московського патріархату: до дебатів сторони так і не перейшли

Суд у справі МАФу московського патріархату: до дебатів сторони так і не перейшли

Юрист релігійної громади оголосив відвід судді, бо вважає його необ'єктивним

Суд у справі самобуду Московського Патріархату в заповідній зоні Києва перенесли. Хоча нині мали перейти до фінальної стадії – дебатів сторін.

Юрист релігійної громади оголосив відвід судді, бо вважає його необ'єктивним. Клопотання розглянуть наступного тижня.

Представники російської церкви запевняють: до дебатів переходити зарано.

Позивачем у справі є Національний музей історії України. Саме на його заповідній території за кілька метрів від фундаменту Десятинної церкви і звели свою культову будівлю священики Московського патріархату. Музейники вимагають визнати незаконною реєстрацію самобуду.

Відповідачем у справі є Міністерство юстиції. Відомство з позовом не погоджується. Утім, його юристи із пресою не спілкуються.

Позивачі наголошують, суд не вирішує питання про знесення цієї будівлі. А поведінку юристів релігійної громади називають зумисним затягуванням процесу.

"Зумисне нагнітання істерії і зумисне нагнітання такого загострення в суспільстві. Особливо в той час, коли Україна отримала томос, коли створюється Православна Церква України", – прокоментувала генеральний директор Національного музею Тетяна Сосновська.

Нагадаємо, скандал триває більш як 10 років. Від 2006 року УПЦ МП почала поступово забудовувати землю неподалік фундаменту Десятинної церкви. Спершу церква Московського Патріархату встановила шатро, потім звела дерев'яну капличку, а згодом – бетонну споруду, яку назвали "монастирем". Згідно з законодавством, споруджувати будь-що на цій території – заборонено.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: суд, церковь

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