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Судью Харьковского окружного административного суда снова отстранили от должности

Судью Харьковского окружного административного суда снова отстранили от должности

В деле о взяточничестве харьковской судьи закончили подготовительное судебное заседание и назначили судебное разбирательство.

Высший совет правосудия временно отстранил судью Харьковского окружного административного суда Ольгу Панченко от обязанностей. Соответствующее ходатайство подавала Генпрокурор Ирина Венедиктова. Об этом сообщили в пресс-центре ВСП.

Напомним, что Панченко подозревают во взяточничестве (ч. 3 ст. 369 УК Украины “предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу”).

Ранее судью уже отстраняли от обязанностей. В частности в пределах срока досудебного расследования с 13 октября по 22 ноября 2020 года в этом же уголовном производстве.

В пресс-центре суда отметили, что 15 апреля 2021 года в этом деле закончили подготовительное судебное заседание и назначили судебное разбирательство. “На стадии судебного производства срок отстранения устанавливается до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства”, – уточнили в ВРП.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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