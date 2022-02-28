Сумарні орієнтовні втрати ворога з 24.02 по 28.02 станом на 6.00

Літаки 29

гелікоптери 29

Танки 191

Бойові броньовані машини 816

Гармат 74

ЗРК БУК 1

Град 21

Автомобільна техніка 291

Цистерни 60

БпЛА ОТР 3

Кораблі/катери 2

Засоби ППО 5

Особовий склад орієнтовно 5300(уточнюється)

інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки ії вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.

Крім того інформацію ми можемо отримати лише по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день.

Крім того, якщо бій тривав вночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити у яку саме добу стались ті чи інші втрати.

Ганна Маляр, Заступниця Міністра в Міністерство оборони України

Источник: facebook.com / Сухопутні війська ЗС України

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