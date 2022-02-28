Сумарні орієнтовні втрати ворога з 24.02 по 28.02 станом на 6.00
Літаки 29
гелікоптери 29
Танки 191
Бойові броньовані машини 816
Гармат 74
ЗРК БУК 1
Град 21
Автомобільна техніка 291
Цистерни 60
БпЛА ОТР 3
Кораблі/катери 2
Засоби ППО 5
Особовий склад орієнтовно 5300(уточнюється)
інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки ії вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.
Крім того інформацію ми можемо отримати лише по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день.
Крім того, якщо бій тривав вночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити у яку саме добу стались ті чи інші втрати.
Ганна Маляр, Заступниця Міністра в Міністерство оборони України
Источник: facebook.com / Сухопутні війська ЗС України