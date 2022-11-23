Сумма ущерба, нанесённая оккупантами по энергетическим объектам, составляет более 70 миллиардов гривень

Сумма ущерба НЭК «Укрэнерго» в результате ракетных атак российских войск на энергетические объекты составляет более 70 миллиардов гривень. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также на заседании правительства он уточнил, что ремонтные работы и замена поврежденного оборудования продолжаются.

«По предварительным оценкам, сумма убытков НЭК» Укрэнерго» из-за военной агрессии России составляет более 70 млрд грн», — сказал Шмигаль, добавив, что над восстановлением энергосетей работает 70 ремонтных бригад — более 1000 квалифицированных специалистов.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11215

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