Сумнівні витрати: Харківська поліклініка купує автівку за мільйон

Комунальне некомерційне підприємство “Міська поліклініка № 22” Харківської міської ради оголосило торги на придбання легкового автомобіля типу Suzuki Vitara вартістю майже мільйон гривень.

Про це йдеться на сайті “Прозорро”.

Ніякого додаткового медичного обладнання для автомобіля не заплановано. Це просто машина, яка буде возити керівника або документацію.

Варто зазначити, що є сумніви щодо ефективності витрачання мільйону гривень на автомобіль, який не має виконувати надзвичайні завдання. Особливо під час війни. Так поліція, в різних регіонах України купує автомобілі Renault Duster від 600 тисяч гривень.

Військова прокуратура, яка працює у Донецькій області, купує автівки Skoda Fabia по 600 тисяч гривень за одиницю.

Є і інші прикладі автівок в діапазоні 600-700 тисяч гривень, які зараз купують в Україні різні відомства. Наприклад, автомобіль Peugeot 301, автомобіль JAC J7. Харківська обласна прокуратура придбала собі за 600 тисяч гривень автомобіль CITROEN СELYSSEE. Тож виникає питання у необхідності витрачати мільйон гривень коштів платників податків на автівку.

Нагадаємо, що тенденція щодо придбання коштовних автівок медичними закладами у Харкові була в 2019 році. Тоді, після кількох публікацій ХАЦ та виступу засновника організації Ігоря Черняка, навіть Геннадій Кернес погоджувався з тим, що лікарням потрібно поставити обмеження по сумі щодо придбання легкових автомобілів.

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Наведена інформація є суб’єктивною думкою команди Харківського антикорупційного центру, яка полягає в тому, що кошти держави та громад мають використовуватися ефективно на першочергові пріоритети та невідкладні заходи. Особливо під час війни.

Приклади “сумнівних витрат” ХАЦ планує збирати у щонедільні дайджести

Джерело: anticor-kharkiv.org

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